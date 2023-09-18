Эрдоган заявил, что Турция отдаст приоритет дипломатии для установления мира на Украине

Президент республики также указал на "открывшееся окно возможностей для активизации отношений Турции с Европейским союзом"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Турция будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления мира на Украине. С таким заявлением выступил в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на круглом столе с представителями американских аналитических центров.

"Турция прилагает усилия для завершения российско-украинской войны [с установлением] справедливого мира и будет и впредь уделять приоритетное внимание дипломатии с целью установления прочного мира во всех зонах конфликта и увеличения числа друзей Турции", - утверждал он.

Эрдоган также указал на "открывшееся окно возможностей для активизации отношений Турции с Европейским союзом". По его словам, "решающее значение в этом вопросе" будет иметь позиция ЕС.

Эрдоган выразил удовлетворение развитием отношений между Турцией и США. Он утверждал, что вместе "с президентом США Джо Байденом было ликвидировано большинство узких мест, которые иногда возникали в отношениях между двумя странами, и было объявлено о решении расширить контакты с позитивной повесткой дня".

Кроме того, турецкий лидер вновь подчеркнул необходимость проведения справедливой реформы международной системы и напомнил, что многие политики и деятели согласны с этим.