Президент Казахстана предложил укрепить принцип "единой ООН" на региональном уровне

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что климатический, продовольственный и энергетический кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо на региональном уровне укреплять принцип "единой ООН". Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам выступления Токаева на саммите ООН по Целям в области устойчивого развития (ЦУР) в Нью-Йорке.

Токаев и президент Венгрии Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

"Требуется укрепить принцип "единой ООН" на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе", - сказал Токаев.

Президент Казахстана предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. "По его словам, для достижения ЦУР финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных. Гораздо больше средств требуется выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения", - пояснили в пресс-службе.

Токаев отметил, что климатический, продовольственный и энергетический кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию. "Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития - это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития", - подчеркнул лидер Казахстана.