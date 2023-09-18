Жители Дерны потребовали созвать конференцию ООН для восстановления города

Они также обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой развернуть в Дерне центр медицинской помощи и психологической реабилитации

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Тысячи жителей Дерны, который более других населенных пунктов пострадал от ливней и наводнений на северо-востоке Ливии, вышли на акцию протеста, требуя распустить муниципальный совет и совет старейшин города и призывая созвать международную конференцию для решения вопроса о восстановлении Дерны. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его информации, в принятом на акции заявлении указывается на необходимость провести специальный международный форум под эгидой ООН и ЕС по восстановлению разрушенного стихией города. Участники акции протеста потребовали "фактически начать выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим от наводнения и привлечь к контролю за этим процессом международных наблюдателей". Они также обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой развернуть в Дерне центр медицинской помощи и психологической реабилитации.

На акции, которая состоялась у центральной городской мечети, звучали требования досконально расследовать обстоятельства разрушения плотин близ Дерны и оперативно информировать жителей о результатах следствия.