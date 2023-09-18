Глава Минобороны Польши в предвыборном ролике показал тайные планы обороны страны

Мариуш Блащак продемонстрировал первую страницу документа "План использования Вооруженных сил Польши "Варта - 00101", созданный Генштабом в 2011 году, когда у власти в стране была партия "Гражданская платформа"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в предвыборном агитационном ролике раскрыл тайные планы обороны республики. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Министр продемонстрировал первую страницу документа "План использования Вооруженных сил Польши "Варта - 00101", созданный Генштабом в 2011 году, когда у власти в стране была партия "Гражданская платформа", политический оппонент правящей сейчас партии "Право и справедливость". Стремясь дискредитировать оппозицию, Блащак показал фрагменты документа, где сказано, что Польша сможет самостоятельно обороняться 10-14 дней, а главный рубеж обороны определен по реке Висла. Таким образом министр пытался обвинить прежнюю власть в планах отдать противнику половину страны.

Гриф "совершенно секретно" с этого плана сняли в 2013 году, пометку "секретно" - в июле 2023 года. Однако, по мнению экспертов, предавать огласке подобные документы нельзя ни при каких обстоятельствах. "В любой стране и у нас тоже железным правилом до настоящего момента было правило не обсуждать публично оперативные планы. Ни те, которые были, ни те, которые будут, - сказал бывший глава Минобороны Польши Богдан Клих. - Нужно сказать прямо: раскрыты секреты, которые являются частью тайн НАТО".

По мнению газеты Rzeczpospolita, использование тайных и важных для безопасности страны документов свидетельствует о накале политической борьбы перед запланированными в Польше 15 октября парламентскими выборами. Ранее партия "Право и справедливость" уже продемонстрировала общественности шифровки МИД и рассекретила агентурную сеть польских спецслужб.

Как считают наблюдатели, такие методы свидетельствуют о незрелости политиков, которые управляют страной. Их действия подрывают доверие к стране среди партнеров по НАТО. Оппозиция требует, чтобы Блащак за свои действия ответил перед судом.