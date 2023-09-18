Бывший медик с Лампедузы раскритиковал главу ЕК и премьера Италии

По мнению Пьетро Бартоло, проблема наплыва мигрантов является надуманной

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший медик с острова Лампедуза, помогавший прибывающим туда мигрантам, Пьетро Бартоло, ныне евродепутат, крайне критически высказался о недавней поездке на остров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сопровождении премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Это - показательная прогулка, и больше ничего, потому что все, что они наобещали, попросту невыполнимо", - сказал он в интервью агентству ANSA. По его мнению, проблема наплыва мигрантов надумана. "Сложно поверить, что для правительства большой страны проблема перевести 7 тыс. человек. В 2011 году во время "арабской весны" за два дня высадились 8 тыс. человек. Я помню, приехал Сильвио Берлускони (тогда премьер-министр - прим. ТАСС), и вскоре все были вывезены на материк, всем оказана помощь. Сейчас вывозятся по 500 человек, которым не дают ни воды, ни еды. Это не просто плохая организация, это делается специально, чтобы привлечь внимание к проблеме", - сказал врач, избранный в Европарламент от оппозиционной Демократической партии. Он убежден, что в Европе должны помогать этим людям, не допуская гибели детей.

На острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, сложилась критическая ситуация. Число нелегальных мигрантов там превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Местные власти объявили о чрезвычайной ситуации. В минувшее воскресенье там побывали фон дер Ляйен и Мелони, которые дали ряд обещаний возмущенным местным жителям, а также обязались предотвратить нелегальную миграцию.

Согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия, согласно Дублинским соглашениям. Рим давно и пока безуспешно пытается добиться их пересмотра.