NYT: Украина и ее союзники возложили чрезмерные ожидания на контрнаступление

Как отметила газета, "Украина сражается с одной из сильнейших армий мира"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Украина и ее западные союзники, в том числе США, возложили на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком большие надежды. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что "Украина сражается с одной из сильнейших армий мира". На крупный прорыв, как считает газета, могут уйти "скорее годы, чем месяцы".

The New York Times также напоминает, что осенью существенные успехи на поле боя маловероятны из-за дождей, которые сделают местность труднопроходимой.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.