В США из Катара вылетел самолет с американцами, освобожденными из иранской тюрьмы

Телеканал Press TV ранее сообщил, что власти США освободили всех пятерых иранских граждан в рамках соглашения об обмене заключенными

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет с пятью американцами, освобожденными иранскими властями в рамках соглашения об обмене заключенными, вылетел из международного аэропорта Дохи в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В понедельник вечером самолет с пятью освобожденными гражданами США приземлился в Дохе, которая выступала посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Американцев сопровождал посол Катара в Иране Мухаммед бен Хамад аль-Хаджри. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что власти США освободили всех пятерых иранских граждан в рамках соглашения об обмене заключенными. Двое из них - Мехрдад Муин Ансари и Реза Сархангпур - уже прибыли в Тегеран.