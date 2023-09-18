Гутерриш обсудил с премьером Грузии последствия конфликта на Украине

Стороны также обменялись взглядами на развитие ситуации в Закавказье

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, прибывшим на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, ситуацию в Закавказье и последствия конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генерального секретаря всемирной организации.

"Генеральный секретарь и премьер-министр обсудили сотрудничество между ООН и Грузией. Они обменялись взглядами на развитие ситуации в Закавказье и последствия войны на Украине", - говорится в сообщении.