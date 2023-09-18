В Бухаресте связали добычу Австрией газа в Черном море с принятием Румынии в Шенген

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что Бухарест поддерживает проект по эксплуатации месторождений природного газа в периметре Neptun Deep в Черном море

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Румынский премьер-министр Марчел Чолаку связал развитие совместного с Австрией проекта по добыче газа в Черном море с согласием Вены на присоединение Румынии к Шенгенской зоне. Такое заявление глава кабинета сделал в ходе встречи с делегацией группы OMV Petrom во главе с руководителем австрийской компании OMV Альфредом Штерном.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте румынского правительства, Чолаку отметил, что Бухарест "со всей решительностью поддерживает этот стратегический проект [по эксплуатации месторождений природного газа в периметре Neptun Deep в Черном море], в котором OMV Petrom объединилась с румынской государственной компанией Romgaz и который принесет Румынии энергетическую независимость". "Это важнейший энергетический проект с инвестициями в размере около €4 млрд, который позволит нам стать энергетическим игроком на европейском уровне, эксплуатируя резервы объемом минимум 100 млрд куб. м газа, что равно потреблению Румынии за 10 лет", - сказал он.

Вместе с тем глава кабинета выразил надежду, что "позиция австрийского канцлера Карла Нехаммера продолжать совершенно необоснованно противостоять присоединению Румынии к Шенгену не повредит имиджу OMV Petrom в Румынии". "Мы продолжим поддерживать проект Neptun Deep и будем идти вперед на основе нынешней формы офшорного закона [о режиме добычи газа в Черном море] так же, как Румыния продолжит аргументировать присоединение к Шенгенской зоне, в том числе в европейских [судебных] инстанциях, если Австрия не изменит позицию", - сказал Чолаку.

Поправки к закону

Местные СМИ отмечают, что делегация OMV Petrom предлагала внести поправки в румынский закон, который регламентирует добычу природного газа на шельфе Черного моря, так как он ограничивает возможности группы экспортировать добытый газ. Она также настаивала на сокращении так называемого налога солидарности с €300 млн до €150 млн в год, пишет румынский сайт Hot News. В обмен компания отказалась бы от иска, который она подала в связи с этим законом против румынского государства в лице Национального агентства по природным ресурсам в Международный арбитражный суд в Париже.

Как утверждает со ссылкой на участвовавшие во встрече источники румынский сайт G4Media, Чолаку сказал, что не может обсуждать поправки к этому закону, поскольку из-за вето, которое Нехаммер наложил на присоединение Румынии к Шенгену, австрийские компании имеют очень плохой имидж в стране. Он предложил руководителям компании использовать "экономическую дипломатию", чтобы Нехаммер изменил свою позицию по этому вопросу.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Австрия продолжает возражать против присоединения Румынии к Шенгену. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.