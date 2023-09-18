В Белом доме сообщили, что новой встречи лидеров КНР и США по-прежнему не намечено

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что в последнее время наблюдается улучшение американо-китайских отношений

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Дата новых переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом по-прежнему не согласована. Это признал на брифинге для иностранных журналистов в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя контакт высокого уровня между США и Китаем на Мальте.

"Мне о таком неизвестно, нет. У нас все еще нет намеченной встречи между президентом Байденом и президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - заявил представитель Белого дома. Как он напомнил, "президент Байден говорил множество раз, что он с нетерпением ждет очередного разговора, очередной встречи с президентом Си". "И это состоится в надлежащее время, <...> мы пока к этому не пришли", - утверждал Кирби.

При этом он выразил мнение, что в последнее время наблюдается улучшение американо-китайских отношений. "Опять-таки: ситуация развивается в лучшем направлении. И президент убежден, что важно, чтобы сохранялось ощущение диалога", - сказал сотрудник СНБ.

Кроме того, он подтвердил, что Пекин так и не дал согласия на восстановление диалога с Вашингтоном в военной сфере, несмотря на все призывы американской администрации. "Военные линии связи все еще не являются открытыми. И мы все еще хотим добиться этого", - отметил Кирби. В связи с этим он заверил, что "никто не стремится здесь к конфликту".