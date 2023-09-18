18 сентября, 18:19

Белый дом заявил, что ситуация в отношениях США и Китая "движется к лучшему"

Ситуация в отношениях США и Китая "движется к лучшему" - Белый дом.

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