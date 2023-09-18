18 сентября, 18:27

Губернатор Окинавы выступил против перемещения авиабазы США в префектуре

Дэнни Тамаки заявил, что концентрация военных баз в этой местности угрожает миру

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил, что перемещение авиабазы США в южной префектуре угрожает миру. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его информации, Тамаки обратился за международной поддержкой своего несогласия с японо-американским планом передислокации американской авиабазы в префектуре Окинава, заявив на заседании Совета ООН по правам человека, что концентрация военных баз в этой местности угрожает миру. Тамаки стал первым за последние восемь лет губернатором Окинавы, выступившим в Совете, призвав мир "следить за ситуацией" в островной префектуре, где расположено 70% всех американских военных баз в Японии, при том, что ее площадь составляет всего 0,6% общей территории страны, подчеркивает агентство.

В соответствии с двусторонним соглашением, японское правительство продолжает работы по переносу авиабазы морской пехоты США Футенма из густонаселенного района в прибрежную зону острова Окинава, несмотря на активное сопротивление местных жителей, пишет Kyodo. Тамаки стремится заручиться международной поддержкой, стремясь предотвратить перемещение базы, сообщает агентство. 

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