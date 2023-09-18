18 сентября, 18:24,
обновлено 18 сентября, 18:36
Генассамблея ООН

Раиси допустил возможность новых "гуманитарных шагов" в отношениях между Ираном и США

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил, что после реализации соглашения об обмене заключенными в отношениях между Тегераном и Вашингтоном могут быть предприняты новые "гуманитарные шаги".

"Это была чисто гуманитарная акция <...>. Безусловно, она станет шагом, на основе которого в будущем могут быть предприняты другие гуманитарные шаги", - приводит телеканал Al Jazeera слова Раиси, который выступил перед журналистами по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. 

Теги:
СШАИранГенассамблея ООНРаиси, Эбрахим
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация