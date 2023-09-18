Глава Минобороны ФРГ не будет присутствовать на встрече на Рамштайне из-за коронавируса

Как сообщила газета Bild, вместо Бориса Писториуса на встрече будут представители оборонного ведомства Германии

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус из-за коронавирусной инфекции не будет лично присутствовать на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, которая состоится 19 сентября на американской одноименной авиабазе в ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, диагноз министру был поставлен в понедельник вечером. Таким образом, Писториус не сможет лично принять участие в мероприятии на Рамштайне. Вместо него на встрече будут присутствовать представители оборонного ведомства ФРГ.

Пятая встреча созданной странами Запада контактной группы по координации военной помощи Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии пройдет 19 сентября. Как и на предыдущих встречах, приглашены и страны, не входящие в НАТО. Неформальное название контактной группы связано с американской авиабазой Рамштайн в Германии, где в апреле прошлого года прошла первая встреча по военной помощи Киеву. Предыдущая встреча состоялась 18 июля в онлайн-формате.