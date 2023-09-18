18 сентября, 18:41,
обновлено 18 сентября, 18:57
Генассамблея ООН

Белый дом сообщил, что двусторонние контакты между Россией и США на ГА ООН не планируются

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также подчеркнул, что ему "нечего заявить по поводу возможного ответа" США на высылку из России двух американских дипломатов

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Двусторонние контакты между Россией и США на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби также подчеркнул, что ему "нечего заявить по поводу возможного ответа" США на высылку из России двух американских дипломатов. "С этим вопросом лучше обратиться в Госдепартамент", - указал он.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как ранее сообщил МИД РФ, Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

Теги:
СШАРоссияГенассамблея ООН
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