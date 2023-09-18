В Британии заявили, что конфликт на Украине не должен стать ядерным

Он "остается исключительно серьезной ситуацией", отметил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Украинский конфликт не должен перерасти в ядерный. Об этом заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад. Его письменный ответ на вопрос одного из членов британского парламента опубликован на сайте Палаты общин.

По его словам, конфликт на Украине "остается исключительно серьезной ситуацией, однако не является ядерным кризисом и не должен таковым стать". При этом он обвинил Москву в том, что она якобы использует ядерную риторику для того, чтобы удержать союзников Киева от оказания ему помощи.

Он напомнил, что "любое применение химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте будет иметь крайне серьезные последствия", как неоднократно предупреждала Группа семи.

Ахмад также призвал РФ к деэскалации ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.