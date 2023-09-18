Самолеты и БПЛА коалиции в Сирии восемь раз нарушили воздушное пространство республики

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск республики со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинциях Идлиб и Алеппо

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - отметил Кулить.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил Кулить.

Также, по его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате которых 11 сирийских военнослужащих получили ранения.