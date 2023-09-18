18 сентября, 19:06

В Эль-Камышлы на митинге арабские жители осудили репрессии со стороны курдов

По сведениям газеты Al Watan, курдские власти вместо обещанной арабским ополченцам амнистии арестовали за последние дни свыше 450 человек

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Акции протеста арабских жителей против репрессий со стороны курдских формирований прошли на северо-востоке Сирии. Как сообщила газета Al Watan, несколько сотен человек приняли участие в митинге, состоявшемся в центре города Эль-Камышлы. Они осудили карательные меры курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) по отношению к местному населению после восстания арабских племен на восточном берегу Евфрата.

"Мы требуем возвращения всех северных районов под суверенитет сирийского государства и роспуска незаконных формирований", - заявили протестующие в своем обращении, которое процитировало издание. По сведениям Al Watan, курдские власти вместо обещанной арабским ополченцам амнистии арестовали за последние дни свыше 450 человек. СДС продолжают зачистки жилых кварталов и задерживают подозреваемых.

В ходе продолжавшихся с 27 августа по 6 сентября боестолкновений между курдами и отрядами племен Джейш аль-Ашаир погибли 57 ополченцев, 24 бойца СДС и 9 мирных граждан, число раненых превысило 200. 7 сентября командир СДС Мазлюм Абди пообещал шейхам арабских племен, что курдские власти объявят амнистию всем захваченным в плен ополченцам, участвовавшим в конфликте. Кроме того, по его словам, будут приняты меры "по исправлению недостатков в социально-экономической политике".

Шейхи племен добиваются от СДС более справедливого распределения доходов от продажи сирийской нефти между курдами и арабами. Они требуют восстановить в полном объеме работу сферы образования и здравоохранения в арабских населенных пунктах. Политсовет СДС пообещал изучить и удовлетворить их требования.

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2019 году под контролем СДС остались провинции Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где сосредоточены месторождения сирийской нефти. В этих регионах США, которые поддерживают курдов, создали девять военных баз. 

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