СБУ проводит в доме депутата Шуфрича новый обыск без санкции суда

Как сообщило издание "Страна", целью обыска является вывоз из дома Нестора Шуфрича ценных вещей, картин и антиквариата

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит новый обыск в доме арестованного по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на адвоката Шуфрича Александра Тананакина.

"Обыск без решения суда с целью вывезти из дома ценные вещи, картины и антиквариат. Дальнейшая судьба этих вещей, как и причина этого ночного перформанса в отсутствие хозяина дома, непонятна", - сказал адвокат "Стране".

15 сентября Служба безопасности Украины провела 45 обысков у Шуфрича и людей из его окружения. Депутату, избранному в Верховную раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), были предъявлены обвинения в госизмене, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Тананакин в связи с этим заявлял, что будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева, избравшего меру пресечения депутату.

В тот же день украинских СМИ были опубликованы скриншоты найденного у Шуфрича проекта предоставления автономии Донбассу за подписью бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Медведчук потом подтвердил, что с 2014 года работал над планом по урегулированию в Донбассе. Документ был подготовлен по просьбе представителя ОБСЕ, однако международные организации, украинская власть и ее американские покровители проигнорировали эти предложения.

ОПЗЖ была ведущей оппозиционной политической силой Украины. В марте 2022 года ее деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом.