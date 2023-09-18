Высокий представитель ООН в БиГ назвал заявления Додика о своем выдворении цирком

По словам Кристиана Шмидта, "это не приведет Боснию и Герцеговину к членству в ЕС"

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт сравнил заявления президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика о готовности задержать и выдворить его с территории республики с выступлением обезьян в цирке. Об этом он заявил в интервью боснийскому изданию Oslobođenje.

"Это какой-то театр, будто обезьяны выступают в цирке. Я аккредитованный дипломат. Может быть кто-то в Баня-Луке не смотрит на это так, но меня это совершенно не интересует", - отметил Шмидт, комментируя готовность Додика задержать и выдворить его при посещении Республики Сербской.

"Европейский союз очень раздражен, и это не приведет Боснию и Герцеговину к членству в ЕС, если будут происходить такие глупости", - указал высокий представитель ООН.

Додик заявил ранее, что готов задержать и выдворить с территории республики Шмидта, как только он приедет. Он указал, что перед полицейским управлением республики будет поставлена отдельная задача отслеживать возможный приезд Шмидта и в таком случае немедленно осуществить его задержание и выдворение.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской в игнорировании решений, принятых Шмидтом. Эта процедура была запущена в ответ на действия Додика, который обратился в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине "нанесения ущерба Республике Сербской", так как он "долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". Лидер боснийских сербов указывал на то, что Шмидт "совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению".

Назначение Шмидта

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Сейчас руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.