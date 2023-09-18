В Белом доме не согласились с тем, что Россия не вводила санкции против КНДР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США вместе с партнерами в ЕС следят за последствиями переговоров между РФ и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не согласился со словами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что санкции против КНДР введены Советом Безопасности ООН, а не Россией.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Я с этим не согласен", - сказал он.

Ранее Лавров переадресовал вопрос по санкциям против КНДР в Совет Безопасности ООН. "Мы санкции против Северной Кореи не объявляли. Санкции объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное, справедливое взаимодействие", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Кирби отметил, что США вместе с партнерами в ЕС следят за последствиями переговоров между Россией и КНДР и не исключают ответных мер. "Мы будем наблюдать. Любая сделка будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, под которыми, как я сказал раньше, Россия подписалась. И мы, конечно, продолжим обсуждать с партнерами в ЕС, как привлечь к ответственности обе стороны, если они будут двигаться в этом направлении", - отметил представитель Белого дома.