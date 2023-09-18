Белый дом назвал суверенными решениями запреты украинской аграрной продукции в Европе

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, администрация США не намерена оказывать давление на страны Восточной Европы в связи с этим запретом

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация США не намерена оказывать давление на страны Восточной Европы в связи с запретом на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, считая, что речь идет о суверенных решениях Венгрии, Польши и Словакии. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, нам известно об обеспокоенности некоторых наших европейских партнеров по поводу импорта украинского зерна. Во-вторых, речь идет о суверенных решениях. <...> Разве не было бы лицемерием со стороны Соединенных Штатов запугивать другие страны в связи с суверенными решениями, которые они принимают и которые, по их мнению, в наибольшей степени соответствуют интересам их населения?" - сказал представитель Белого дома, комментируя упомянутые запреты.

При этом Кирби уточнил, что Вашингтон не ведет с Братиславой, Будапештом и Варшавой консультации относительно принятых теми решений. "Мне не известно о том, чтобы были какие-то конкретные обсуждения, касающиеся этих решений относительно импорта зерна", - отметил сотрудник СНБ. "Мы хотим, чтобы это [украинское] зерно попадало на рынок. Но каждая страна тут должна решать сама за себя", - добавил Кирби.