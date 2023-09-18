США направят еще $11 млн на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии

Госдепартамент и USAID "помогут скоординировать доставку этой помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются", говорится в заявлении президента США Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов направляет дополнительную помощь в размере $11 млн организациям, оказывающим помощь пострадавшей от затоплений Ливии. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Сегодня, когда население восточной части Ливии продолжает преодолевать последствия разрушительного наводнения, Соединенные Штаты выделяют дополнительно $11 млн местным и международным организациям для решения неотложных гуманитарных проблем. Госдепартамент и USAID (Агентство США по международному развитию - прим. ТАСС) помогут скоординировать доставку этой помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются, присоединившись к совместным усилиям стран и некоммерческих организаций по всему миру, оказывающих такую важную поддержку, как снабжение населения питьевой водой, продовольствием, временным жильем и медицинской помощью", - отметил американский лидер.