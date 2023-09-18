Генсек ООН заявил, что не обладает никакой властью

По словам Антониу Гутерриша, власть принадлежит странам-членам всемирной организации

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у него нет ни власти, ни денег.

"Никакой власти, - сказал он, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос о том, какой властью он обладает. - У генерального секретаря ООН нет ни власти, ни денег. Но у нас есть голос, который может звучать громко, и моя обязанность - чтобы он звучал громко". "Еще у меня есть некоторая организационная власть, - уточнил Гутерриш. - Иногда мы можем свести вместе не только страны, но и других игроков - частный сектор, гражданское общество, экспертов, женские и молодежные организации".

"Но власть принадлежит странам-членам. И применение этой силы сейчас заблокировано", - добавил Гутерриш.