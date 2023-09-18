Гутерриш: противоречия сверхдержав находятся на высочайшем уровне со Второй мировой войны

По словам генсека ООН, "даже во время холодной войны ситуация была более предсказуемой"

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Противоречия между сверхдержавами в современном мире вышли на уровень, беспрецедентный со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Уровень противоречий между сверхдержавами в настоящее время не имеет прецедентов со времен Второй мировой войны. Даже во время холодной войны ситуация была более предсказуемой, чем сегодня", - сказал он.

"В то время было два блока, и отношения между ними были предсказуемыми, - пояснил свою мысль Гутерриш. - Даже когда какой-то кризис особенно обострялся, они обеспечивали какое-либо решение, чтобы избежать конфронтации друг с другом. Сегодня уровень непредсказуемости гораздо выше".