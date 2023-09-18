Венгрия возмущена, что фон дер Ляйен консультируется с Зеленским, а не с лидерами ЕС

По словам главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя, "решение Еврокомиссии не продлевать временный запрет на импорт является серьезной проблемой"

БУДАПЕШТ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии возмущено тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при принятии решения по импорту зерна с Украины консультировалась с президентом этой страны Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя решение Еврокомиссии не продлевать после 15 сентября эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Центральной Европы.

"Решение Брюсселя не продлевать запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, граничащих с Украиной, является возмутительным, неприемлемым и непрозрачным", - сказал глава Минсельхоза, встретившийся в понедельник с коллегами из ЕС в Брюсселе. По его словам, "решение Еврокомиссии не продлевать временный запрет на импорт является серьезной проблемой, однако тот факт, что председатель этого органа Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась на эту тему не с лидерами стран ЕС, а с президентом Украины Владимиром Зеленским, поднимает определенные политические вопросы".

"Лидеры ЕС избираются странами-членами. Они подотчетны им, они должны их поддерживать, но вместо этого интересы совершенно посторонней третьей страны для них важнее, чем интересы стран - членов ЕС", - говорится в заявлении Надя, распространенном венгерским Минсельхозом.

Предложения министра и цена вопроса

Министр считает, что ЕС предоставил Украине возможность решить проблему поставок зерна, попросив Киев взять на себя обязательства по контролю за импортом, что "само по себе является смехотворным". Он отметил, что цена этого вопроса для пяти стран Центральной Европы составляет 6 млрд евро. "Брюссель не хочет этого понять, поэтому нам приходится принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры. Потому что если мы не защитим наши границы, то перед самым сбором урожая нас завалят украинским зерном, и мы не будем знать, что с ним делать", - подчеркнул Надь.

Он убежден, что Еврокомиссия должна восстановить действовавший до 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины. По его мнению, решение проблемы заключается в транспортировке зерна в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. В этих целях министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, "чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке". "Мы также предупредили Еврокомиссию, что если украинское зерно туда не попадет, то оно может быть заменено российским", - заключил глава венгерского Минсельхоза.

Еврокомиссия отказалась продлить истекший 15 сентября установленный ранее запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительство Венгрии решило в одностороннем порядке оставить в силе эмбарго и распространить его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины. Болгария не стала его продлевать после 15 сентября. Румыния заняла выжидательную позицию, сообщив, что посмотрит, какие предложения подготовит Украина по контролю за своим экспортом. Еврокомиссия просила Киевом представить их в Брюссель до конца дня 18 сентября.