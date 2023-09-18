Нетаньяху в беседе с Маском выступил за ужесточение контроля над ИИ

Премьер-министр Израиля заметил, что искусственный интеллект может оказаться на службе недобрых сил

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший с визитом в США, обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ).

Их встреча состоялась на заводе компании Маска Tesla в Сан-Хосе (штат Калифорния). Трансляцию открытой части их беседы вела в соцсети X (ранее Twitter) пресс-служба израильского правительства.

Одной из главных тем разговора стали перспективы развития искусственного интеллекта. Маск выразил опасение по поводу того, что эта технология может потенциально стать роковой угрозой для человечества. В свою очередь Нетаньяху заметил, что искусственный интеллект может оказаться на службе недобрых сил. "Мы находимся сегодня на распутье, все человечество стоит перед выбором между благословением и проклятьем. Благословения, связанные с ИИ, невероятны, и мы в Израиле уже видим их. Но в то же время есть и проклятья. Это может быть разрушение демократии, манипуляция сознанием, организованная преступность, управляемые искусственным интеллектом войны, даже что-то из научной фантастики. Эти машины могут завладеть контролем над людьми вместо того, чтобы было наоборот", - считает израильский премьер.

В связи с этим Нетаньяху предложил задуматься о создании глобального механизма сдерживания рисков, связанных с развитием технологий ИИ. По его мнению, примером для этого могут служить механизмы ядерного сдерживания, выработанные во время гонки вооружений между ядерными сверхдержавами. "Я смотрю на ядерное оружие. Как мы поставили ядерные вооружения под контроль? К этому привели не соглашения. Этого позволило достичь сдерживание, принцип взаимного гарантированного уничтожения. Если у нас не будет кодекса поведения [в сфере ИИ] на уровне держав, у нас будет взаимный гарантированный хаос", - уверен Нетаньяху.

В ходе беседы с Маском израильский премьер также коснулся темы массовых протестов против судебной реформы, продолжающихся с начала года в Израиле. Он в очередной раз пояснил свою позицию, согласно которой этот план лишь сделает израильскую политическую систему более демократичной, и заверил, что стремится достичь максимального компромисса по этому вопросу внутри Израиля. "У меня есть большинство в [израильском] парламенте, я могу провести любой закон, какой захочу. Но я решил добиваться широкого консенсуса", - отметил он.

Визит Нетаньяху в США приурочен к 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он планирует выступить 22 сентября. В ходе визита он также намерен провести встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентами США, Турции и Украины Джо Байденом, Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.