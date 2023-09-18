Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата

Причиной стали предположения о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли

ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Об этом сообщила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Мы выслали высокопоставленного индийского дипломата из Канады", - сказала министр, заявив, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела". Глава МИД добавила, что ожидает "полного сотрудничества" от Нью-Дели по этому вопросу.

Ранее в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте, сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Нижара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня. "В последние несколько недель канадские службы безопасности изучали заслуживающие доверия утверждения о потенциальной связи агентов правительства Индии с убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Нижара", - сказал Трюдо, уточнив, что лично сообщил об этом премьер-министру Индии Нарендре Моди на прошлой неделе в ходе саммита Группы двадцати. Он также призвал индийские власти к сотрудничеству для установления всех обстоятельств случившегося.

"Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета", - добавил премьер-министр.