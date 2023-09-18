18 сентября, 20:40

Гутерриш заявил о сомнении Запада в том, что Россия готова вернуться к зерновой сделке

Генсек ООН отметил, что это также подрывает усилия по поддержке экспорта продовольствия и удобрений из РФ

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Партнеры ООН сомневаются, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, это подрывает усилия по ее восстановлению. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

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"Наши партнеры из-за обстрелов начинают сомневаться в готовности России вернуться к черноморской инициативе. Это подрывает наши усилия даже по поддержке экспорта продовольствия и удобрений из РФ, которые также нужны миру. Сейчас сложилась ситуация, когда, к сожалению, все наши усилия, которые мы предпринимали, чтобы создать механизм, обеспечивающий значимое улучшение на глобальных продовольственных рынках к общей выгоде, оказались серьезно подорваны", - сказал он.

Представители РФ неоднократно указывали, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

Зерновая сделка прекратила действие спустя год реализации - 17 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия договоренностей в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель соглашения - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России. 

Теги:
РоссияГутерриш, Антониу
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