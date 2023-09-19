Блинкен назвал пропуск гуманитарной помощи в Нагорный Карабах важным шагом вперед

Госсекретарь США отметил, что его страна призывает Армению и Азербайджан вести прямые переговоры

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. США приветствуют одновременный пропуск гуманитарных грузов по Лачинскому коридору и Агдамской дороге в Нагорный Карабах и считают это "важным шагом вперед". Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Эти поставки чрезвычайно важных грузов представляют собой важный шаг вперед, и мы призываем стороны вести прямые переговоры и уделять основное внимание тому, как увеличить поступление гуманитарной помощи населению региона", - говорится в заявлении.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США поддерживают усилия Армении и Азербайджана, направленные на достижение "достойного и прочного мира".

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики 17 сентября согласились на предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста пропустить одновременно гуманитарные грузы по Лачинской и Агдамской дорогам.

МИД Азербайджана в свою очередь заявил, что Баку готов к организации параллельного использования дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для доставки грузов в Карабах с соблюдением требований азербайджанского законодательства.