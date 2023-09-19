Президент Мексики ответил на критику участия военных из РФ в параде в Мехико

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что латиноамериканская страна поддерживает отношения со всеми государствами мира

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на критику участия российских военнослужащих в параде в Мехико заявил, что его страна поддерживает отношения со всеми государствами.

"В параде приняли участие российские военные, разгорелся скандал. Мое внимание привлекло то, что также маршировали китайцы, но это такого скандала не вызвало, только Россия", - сказал он в понедельник на пресс-конференции.

"Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира и всех приглашаем. Это началось не с меня, так всегда делалось", - отметил глава государства.

В субботу в Мехико прошел военный парад в честь Дня независимости Мексики. Как сообщило посольство России в латиноамериканской стране, участие в нем приняли военнослужащие из 154-го Преображенского полка. Помимо россиян, на параде также присутствовали военные из 18 стран, в том числе Бразилии, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Кубы, Непала и Южной Кореи.