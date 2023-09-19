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Визит Ким Чен Ына в Россию

В КНДР заявили о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию

По данным газеты "Нодон синмун", поездка открыла "новую главу" в отношениях двух стран

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся после визита в Россию, "открывшего новую главу" в развитии двусторонних отношений. Об этом сообщила газета "Нодон синмун" - главный печатный орган Трудовой партии Кореи.

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Как отмечается, утром 18 сентября его спецпоезд проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган. Ким Чен Ын при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой, пишет газета.

Россия - первое государство, которое лидер КНДР посетил с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда после приветственной церемонии продолжил следование в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, где осмотрел сборочное производство самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57, а также ознакомился с работой над самолетом Superjet -100 (SJ 100) и посмотрел демонстрационный полет Су-35.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. 16 сентября он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, а 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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