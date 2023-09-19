Блинкен назвал встречу с вице-председателем КНР на ГА ООН признаком поддержания контактов

Глава Госдепа подчеркнул, что в США считают личное дипломатическое общение лучшим способом урегулирования спорных вопросов между странами

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что его встреча с вице-председателем Китая Хань Чжэном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке свидетельствует о поддержании канала связи между странами и ответственном подходе к двусторонним отношениям.

"Думаю, это хорошо, что у нас есть возможность развить недавние контакты между нашими странами на высоком уровне, чтобы убедиться, что мы сохраняем открытые контакты, и продемонстрировать, что мы ответственно управляем отношениями между нашими странами", - сказал Блинкен в понедельник, его слова распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США считают личные дипломатические встречи лучшим "способом урегулирования вопросов, в которых мы не согласны друг с другом, и лучшим способом, чтобы понять сферы потенциального сотрудничества".

Хань Чжэн в свою очередь указал, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем сопряжены с некоторыми трудностями и проблемами, для решения которых от обеих сторон требуются искренность, совместная работа и усилия, направленные на достижение общей цели. "Китай в своем подходе к отношениям между КНР и США всегда следовал трем принципам, озвученным председателем Си Цзиньпином: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество", - приводит его слова Госдепартамент. Вице-председатель КНР добавил, что Пекин "искренне надеется" на более конкретные меры со стороны Вашингтона, направленные на урегулирование трудностей в отношениях.

Как следует из заявления, распространенного Госдепартаментом по итогам встречи, Блинкен и Хань Чжэн обсудили несколько двусторонних, глобальных и региональных вопросов, включая конфликт на Украине, Тайвань и КНДР. "Стороны подтвердили стремление к поддержанию открытых линий коммуникации, включая последующие взаимодействия на высоком уровне в ближайшие недели", - указывается в документе. Госдепартамент назвал переговоры чиновников "откровенными и конструктивными".