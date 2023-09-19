В Ливане заявили, что диалог с целью избрания президента стартует в начале октября

Председатель Палаты депутатов республики Набих Берри отметил, что это будет продолжаться одну неделю

БЕЙРУТ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов Ливана Набих Берри намерен собрать за круглым столом представителей всех парламентских фракций перед избранием президента республики, пост которого остается вакантным с 31 октября прошлого года.

"Этот диалог стартует в первых числах октября и будет продолжаться одну неделю, затем мы проведем голосование в парламентском дворце на Пляс Этуаль", - указал он в заявлении, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter).

Берри сообщил, что будет председательствовать на заседаниях вместе с вице-спикером Ильясом Бу Саабом. "У нас еще есть время тщательно продумать все детали, чтобы предстоящие встречи были продуктивными и способствовали преодолению политического вакуума", - подчеркнул он, выразив сожаление по поводу поспешной реакции оппозиционных фракций, которые отвергли его инициативу.

1 сентября спикер парламента призвал депутатов в ходе диалога достичь согласия по кандидатуре, которая будет выдвинута на пост главы республики.

Берри подтвердил, что встретится 19 сентября со спецпосланником эмира Катара шейхом Абу Фахдом Джасемом Аль Тани, который прибыл в Бейрут с посреднической миссией для содействия выходу из политического кризиса.

Ранее свои услуги по налаживанию диалога предложил спецпосланник президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ив Ле Дриан, который находился в Ливане с 12 по 15 сентября и поддержал инициативу спикера Берри.

Сделка в Дохе

В 2008 году совместные усилия Франции и Катара привели к достижению соглашения между ливанскими лидерами, которое было заключено в Дохе и позволило преодолеть острый политический кризис, продолжавшийся после убийства экс-премьера Рафика Харири в 2005 году. Сделка в Дохе открыла путь проведению президентских выборов и избранию бывшего командующего ливанской армии Мишеля Сулеймана главой государства.

Как пишет газета Al Nahar, в условиях паралича государственных институтов в Ливане и острого политического противоборства возможным выходом из нынешнего кризиса может вновь стать избрание нейтральной фигуры на высший государственный пост. По ее сведениям, наибольшие шансы стать консенсусным кандидатом имеет сейчас командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун.

Сам генерал на встрече 18 сентября с делегацией синдиката редакторов заявил, что с ним пока никто не обсуждал вопрос о выдвижении в президенты. "Нашим приоритетом остается обеспечение безопасности, - отметил он. - Вооруженным силам пока не удается полностью перекрыть границу перед усиливающимся потоком беженцев из Сирии". Другим опасным вызовом Аун назвал конфликт между палестинцами в лагере беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана.

14 июня депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в двенадцатый раз, не смогли избрать главу республики. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для победы.