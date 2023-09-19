18 сентября, 22:53,
обновлено 18 сентября, 23:33

Боррель заявил, что не видит возможности восстановления зерновой сделки

AP Photo/ Francois Walschaerts
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo/ Francois Walschaerts

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что российские власти "выдвигают условия, которые и раньше оказывались на столе переговоров"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Возможности для возвращения к зерновой сделке сейчас нет. Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Борреля, российские власти "выдвигают условия, которые и раньше оказывались на столе переговоров". Вместе с тем, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, возобновление зерновой сделки не зависит от этих условий, заключающихся в "снятии некоторых ограничений или санкций", так как, по убеждению Борреля, рестрикции Евросоюза "не влияют на экспорт продовольствия и удобрений". 

Теги:
РоссияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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