Боррель заявил, что не видит возможности восстановления зерновой сделки

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что российские власти "выдвигают условия, которые и раньше оказывались на столе переговоров"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Возможности для возвращения к зерновой сделке сейчас нет. Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Борреля, российские власти "выдвигают условия, которые и раньше оказывались на столе переговоров". Вместе с тем, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, возобновление зерновой сделки не зависит от этих условий, заключающихся в "снятии некоторых ограничений или санкций", так как, по убеждению Борреля, рестрикции Евросоюза "не влияют на экспорт продовольствия и удобрений".