Президент Узбекистана и глава Евросовета обсудили активизацию сотрудничества

В ходе встречи стороны также подняли темы наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций, развитие эффективных международных транспортных коридоров

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили в Нью-Йорке активизацию политических и торгово-экономических связей. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

"В рамках программы пребывания в городе Нью-Йорк президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в отведенной для него резиденции принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-европейского многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении на сайте президента.

Там добавили, что с начала 2023 года товарооборот Узбекистана со странами ЕС увеличился на 35%. "Отдельное внимание было уделено развитию эффективных международных транспортных коридоров, в частности Транскаспийского мультимодального маршрута", - добавили в пресс-службе. Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы "скорейшего принятия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций", а также сотрудничество в основных отраслях экономики. Кроме того, Мирзиёев и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане.

16 сентября президент Узбекистана прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.