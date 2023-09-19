19 сентября, 01:51

Токаев обсудил с руководством Amazon строительство дата-центров в Казахстане

Президент Казахстана подчеркнул, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в республике "потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения"

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Нью-Йорке встречу с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер, в ходе которой стороны обсудили возможности размещения дата-центров на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров. Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения. Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона", - говорится в сообщении.

Так, в рамках встречи было подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech. "Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
СШАКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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