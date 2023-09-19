СМИ: Китай и Россия усилят стратегическую координацию без оглядки на США

Пекин продолжит развивать отношения с Москвой, этот процесс "не сдержит внешняя злонамеренная риторика", сообщила газета Global Times

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Пекин и Москва продолжат укреплять стратегическую координацию, несмотря на стигматизацию со стороны Вашингтона. Такое мнение в редакторской статье в понедельник вечером выразила китайская газета Global Times, комментируя российско-китайские консультации по стратегической безопасности в Москве.

"Мы неуклонно развиваем связи с любой дружественной Китаю страной, особенно китайско-российские отношения, и нас не сдержит внешняя злонамеренная риторика", - указано в статье.

Партнерские отношения Пекина и Москвы "обладают сильной внутренней движущей силой", в то время как "сложные изменения в международной ситуации и структуре служат внешней средой для укрепления стратегической координации и практического сотрудничества между Китаем и Россией", пишет Global Times.

"Какова цель этих консультаций? Этот вопрос привлек широкое внимание в нынешней исключительно сложной международной обстановке, которая включает в себя затянувшийся украинский кризис, необычные действия США, Японии и Южной Кореи в Северо-Восточной Азии, коллективный подъем развивающихся экономик, требующий более справедливого и равноправного международного порядка, - говорится в статье. - Во многих из этих областей Китай и Россия, две крупные мировые державы, играют ключевую роль. В определенном смысле китайско-российские отношения будут фундаментально влиять на мир и стабильность не только в регионе, но и во всем международном сообществе".

Издание отмечает, что некоторые западные СМИ воспользовались тем, что поездка главы МИД КНР Ван И в Россию последовала за визитом в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына, и стали говорить об "оси Китай - Россия - КНДР". Отношения Китая и России подвергаются серьезной стигматизации со стороны западных СМИ, пишет Global Times. "Они стремятся изобразить Китай, Россию и другие страны, такие как КНДР, которые сталкиваются со сдерживанием и подавлением со стороны Запада, как коллективную "ось силы", которая угрожает так называемому свободному миру", - говорится в материале.

Китайская дипломатия решительно выступает против такой стигматизации и демонизации, пишет газета. "Китай и Россия являются крупными странами с сильной стратегической автономией, а их взаимодействие открыто и откровенно, оно ни в коем случае не поддастся влиянию Вашингтона", - резюмирует издание.