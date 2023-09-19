Токаев на встрече с Гутерришем подчеркнул исключительную роль и безальтернативность ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отметил поступательное развитие двустороннего партнерства

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшейся на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подчеркнул исключительную роль этой организации и ее безальтернативность. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Президент Казахстана высоко оценил деятельность Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН, подтвердив готовность и далее поддерживать его усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности. Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении наиболее актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность", - говорится в сообщении. Лидер Казахстана также поделился с Гутерришем своим видением дальнейшего совершенствования деятельности ООН.

В свою очередь генеральный секретарь ООН отметил поступательное развитие двустороннего партнерства. "Казахстан и ООН продолжают сотрудничество по вопросам укрепления мира и безопасности, достижения целей устойчивого развития и обеспечения прав человека. Для нас Казахстан - привилегированный партнер, который является опорой мультилатерализма, проводником и защитником мира на глобальном уровне", - сказал Гутерриш.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности.