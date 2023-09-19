В Японии заявили, что следят за действиями России и Китая в разрезе ситуации на Украине

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что правительство страны напрямую не комментирует прошедшие в Москве переговоры глав МИД РФ и КНР

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии напрямую не комментирует прошедшие в Москве переговоры глав МИД РФ и КНР, но внимательно следит за действиями этих двух стран в контексте ситуации на Украине. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Правительство хотело бы воздержаться от комментариев по поводу дипломатических переговоров третьих стран, однако мы внимательно следим за действиями России и Китая, в том числе в разрезе ситуации на Украине", - отметил он. Мацуно заявил, что власти Японии продолжат добиваться от Китая, чтобы тот "оказал давление на Россию с целью прекращения военного вторжения на Украину". Генсек японского правительства также подчеркнул важность сотрудничества с международным сообществом, направленного на недопущение обхода санкций, введенных в отношении РФ из-за ситуации на Украине.

Министр иностранных дел КНР Ван И 18-21 сентября находится с визитом в России. В понедельник у него состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подчеркнули, в частности, бесперспективность попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов России и без ее участия в этом процессе.