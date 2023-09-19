Тайвань зафиксировал приближение 55 летательных аппаратов и семи кораблей КНР

Вооруженные силы острова в ответ задействовали авиацию, флот, а также наземные ЗРК

ГОНКОНГ, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 55 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

Как утверждается, 27 летательных аппаратов "зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него". Среди них 10 истребителей J-10, 12 Су-30, четыре J-16, а также беспилотник WZ-7. Как указывается в документе, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

В понедельник Вооруженные силы Тайваня сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК, что стало самой масштабной такой операцией по меньшей мере с августа 2022 года. Согласно опубликованному на прошлой неделе ежегодному докладу тайваньского военного ведомства, авиация и корабли ВС КНР стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.