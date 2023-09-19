Форум "Центральная Азия - Республика Корея" пройдет в ноябре в Ашхабаде

В ходе встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем стороны отметили, что туркмено-корейские связи и взаимовыгодное партнерство, основанные на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия, получили активное развитие

АШХАБАД, 19 сентября. /ТАСС/. Форум сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея" пройдет в ноябре этого года в Ашхабаде в рамках председательства Туркмении в этой организации. Об этом сообщило государственное агентство TDH по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем.

По информации агентства, встреча произошла в Нью-Йорке, где Бердымухамедов находится с рабочим визитом. По словам главы Туркмении, результаты форума будут способствовать координации совместных с Южной Кореей усилий в реализации экономических и культурно-гуманитарных проектов на региональном уровне.

В ходе встречи стороны отметили, что туркмено-корейские связи и взаимовыгодное партнерство, основанные на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия, получили активное развитие. Собеседники также подтвердили обоюдную готовность сторон и впредь прилагать необходимые совместные усилия, чтобы вывести туркмено-китайские отношения на качественно новый уровень во благо двух государств.

Рабочий визит президента Туркмении в Нью-Йорк начался 17 сентября и продлится до 20 сентября. Бердымухамедов примет участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в первой встрече глав государств Центральной Азии и США.