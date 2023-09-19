Премьер Японии пока не планирует отдельных переговоров с Зеленским в Нью-Йорке

Фумио Кисида отметил, что у него согласовано проведение двусторонних переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пока не планирует проводить отдельные двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом глава японского правительства сообщил журналистам перед отлетом в США.

"Что касается вопроса о переговорах с президентом Зеленским, в настоящее время мы не предполагаем проведения отдельных переговоров. Однако мы с президентом Зеленским будем присутствовать на нескольких заседаниях, так что думаю, мы, наверное, побеседуем", - отметил он. Глава японского правительства сообщил, что в настоящее время у него согласовано проведение двусторонних переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Кисида подчеркнул, что в ходе своего участия в неделе высокого уровня ГА ООН попытается донести до международного сообщества видение Японии, которое заключается в необходимости отказаться от противостояния и раздробленности ради объединения и сотрудничества. Глава японского правительства также в очередной раз отметил, что поднимет тему повышения функциональности ООН и необходимости проведения реформы Совбеза.

Последний раз Кисида и Зеленский общались в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО, однако тогда провести полноценные переговоры сторонам не удалось из-за проблем с графиком. До этого лидеры двух стран лично встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите Группы семи.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.