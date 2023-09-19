19 сентября, 02:39

Эрдоган прокомментировал возможность отказа Турции от вступления в ЕС

По его словам, республика "всегда была самодостаточной" и необходимости присоединяться к Евросоюзу нет

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Турция никогда не полагалась на помощь со стороны ЕС, не видит в ней необходимости. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в транслировавшемся в понедельник интервью телекомпании PBS.

Комментируя возможность отказаться от вступления в Евросоюз, он заявил: "Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны". "Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости", - добавил Эрдоган. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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