Эрдоган прокомментировал возможность отказа Турции от вступления в ЕС

По его словам, республика "всегда была самодостаточной" и необходимости присоединяться к Евросоюзу нет

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Турция никогда не полагалась на помощь со стороны ЕС, не видит в ней необходимости. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в транслировавшемся в понедельник интервью телекомпании PBS.

Комментируя возможность отказаться от вступления в Евросоюз, он заявил: "Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны". "Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости", - добавил Эрдоган.