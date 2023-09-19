Reuters: ЕК приостановила продовольственную помощь Сомали после зафиксированных ООН краж

Агентство со ссылкой на отчет ООН передает, что Еврокомиссия в 2022 году выделила помощь Сомали по линии ВПП на сумму более $7 млн

ТАСС, 19 сентября. Еврокомиссия (ЕК) приостановила финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Сомали после того, как расследование Организации Объединенных Наций выявило масштабные хищения и нецелевое использование помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

Собеседник агентства отметил, что отправка помощи возобновится после того, как ВПП выполнит некоторые условия, связанные с проверкой сомалийских партнеров программы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет ООН, Еврокомиссия в прошлом году выделила помощь Сомали по линии ВПП на сумму более $7 млн. Всего же за прошедший год африканскому государству было выделено более $1 млрд.

Сейчас неизвестно, приостановят ли помощь Сомали страны ЕС по отдельности.

Представитель ВПП ООН не ответил на запрос агентства Reuters о комментарии.

В июне ВПП приостановила гуманитарные поставки в соседнюю с Сомали Эфиопию. Причиной также послужило воровство гуманитарной помощи.