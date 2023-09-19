19 сентября, 02:49

Президент Туркмении назвал сотрудничество с ООН стратегическим приоритетом для страны

Сердар Бердымухамедов отметил успешное взаимодействие государства с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами

АШХАБАД, 19 сентября. /ТАСС/. Многоплановое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН) является для Туркмении стратегическим приоритетом. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает государственное агентство TDH.

Как отметил Бердымухамедов, Туркмения всемерно поддерживает начинания мирового сообщества, осуществляемые под эгидой ООН и направленные на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития.

Он также подчеркнул эффективный характер многолетнего взаимодействия Туркмении с ООН и ее специализированными структурами, добавив, что оно воплощается в реализации выдвигаемых туркменской стороной конструктивных инициатив регионального и общемирового характера, в совместной реализации крупных проектов и программ в различных сферах.

Рабочий визит президента Туркмении в США начался 17 сентября и продлится до 20 сентября. Бердымухамедов примет участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в первой встрече глав государств Центральной Азии и США. 

Теги:
ТуркменияБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
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