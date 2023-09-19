Президент Туркмении обсудил с главой Евросовета двустороннее сотрудничество

Сердар Бердымухамедов в разговоре с Шарлем Мишелем отметил, что ЕС является многолетним партнером его государства в реализации проектов в сферах образования, ИКТ, сельского и водного хозяйства, изменения климата

АШХАБАД, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обсудил в Нью-Йорке с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Как пишет агентство, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала. В частности, Бердымухамедов отметил, что ведущие европейские компании представлены во многих отраслях туркменской экономики - в нефтегазовом комплексе, сферах транспорта, электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

По словам туркменского лидера, ЕС является многолетним партнером его страны в реализации некоторых специализированных проектов и программ экономического и социального развития, в том числе в области законодательства, образования, информационно-коммуникационных технологий, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, изменения климата. Он добавил, что Туркмения придает большое значение укреплению дружественных связей и конструктивного диалога с ЕС.

Бердымухамедов в Нью-Йорке провел также встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой. Они обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества. Отмечалось, что в Туркмении действует правительственная комиссия по изучению вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, и ведется подготовка соответствующих предложений. В результате проделанной работы в июле 2020 года Туркмении был присвоен статус наблюдателя, а в феврале 2022 года - статус присоединяющейся страны ("активный наблюдатель") к ВТО.

Рабочий визит президента Туркмении в США начался 17 сентября и продлится до 20 сентября. Бердымухамедов примет участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в первой встрече глав государств Центральной Азии и США.