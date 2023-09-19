СМИ: дебаты на ГА ООН будут неполноценными без лидеров стран Совбеза

Как отметил обозреватель газеты O Globo Густаву Шакра, в 2023 году прения пройдут без участия России, Великобритании, Китая и Франции - четырех из пяти постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Открытие недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и ожидаемые общеполитические дебаты будут неполноценными без участия лидеров России, Великобритании, Китая и Франции - четырех из пяти постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации. Такое мнение выразил международный обозреватель бразильской газеты O Globo Густаву Шакра.

"Четыре из пяти [лидеров] стран, являющихся постоянными членами СБ ООН, не будут участвовать в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи. [Президента РФ] Владимира Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина, [британского премьера] Риши Сунака и [французского лидера] Эмманюэля Макрона не будет в Нью-Йорке на этой неделе. Единственным участником высшего органа, принимающего решения, который будет выступать, станет хозяин [президент США] Джо Байден. Наряду с отсутствием премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, это будет свидетельствовать о том, насколько неполноценным будет самое важное ежегодное мероприятие 193 государств в этом году", - говорится в опубликованной в понедельник колонке обозревателя.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются.