Индия отвергла слова премьера Канады о причастности к убийству лидера сикхской общины

В сообщении индийского внешнеполитического ведомства сказано, что утверждения "о причастности правительства Индии к каким-либо актам насилия в Канаде абсурдны"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Индия категорически отвергает обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также главы МИД этой страны Мелани Жоли в причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе индийского министерства иностранных дел.

"Мы видели и отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление [канадского] министра иностранных дел. Утверждения о причастности правительства Индии к каким-либо актам насилия в Канаде абсурдны", - отмечается в сообщении индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД Индии напомнили, что "аналогичные обвинения были выдвинуты" Трюдо индийскому премьер-министру Нарендре Моди в ходе его визита в Нью-Дели на саммит Группы двадцати (G20). "Они были полностью отвергнуты", - указали в ведомстве. "Мы - демократическое государство с твердой приверженностью верховенству закона. Такие необоснованные обвинения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от халистанских террористов и экстремистов, которые получили убежище в Канаде и продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии", - указали в индийском МИД.

Тот факт, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к таким элементам, по-прежнему вызывает глубокую озабоченность, добавили в индийском министерстве.

"Мы настоятельно призываем правительство Канады принять незамедлительные и эффективные юридические меры против всех антииндийских элементов, действующих на их территории", - заключили в МИД республики.

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству Нижара. Глава канадского МИД заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела". Глава МИД добавила, что ожидает "полного сотрудничества" от Нью-Дели по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Канады, выступая в парламенте, сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Нижара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня. Трюдо уточнил, что лично сообщил об этом Нарендре Моди на прошлой неделе в ходе саммита G20. Он также призвал индийские власти к сотрудничеству для установления всех обстоятельств случившегося.