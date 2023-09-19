КНР следует обращаться в МАГАТЭ для участия в проверке воды с "Фукусима-1"

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отметил, что "МАГАТЭ в своей независимой позиции отбирает, какие страны участвуют в текущей и последующих проверках"

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Китайские специалисты входили в специальную группу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая занималась предварительной проверкой плана японских властей по сбросу очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", а для участия в проверках состояния воды, сбрасываемой в океан сейчас, китайской стороне также следует обращаться в МАГАТЭ. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, комментируя заявления посольства КНР о том, что китайских специалистов не пригласили на проверку воды, сбрасываемой в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1".

"МАГАТЭ в своей независимой позиции отбирает, какие страны участвуют в текущей и последующих проверках", - отметил он, подчеркнув, что Япония не имеет никакой возможности влиять на состав таких групп специалистов. В настоящее время в специальную группу МАГАТЭ, занимающуюся проверкой сбрасываемой с "Фукусима-1" воды, входят эксперты из США, Франции, Южной Кореи и Швейцарии. Нисимура напомнил, что в специальную группу МАГАТЭ, которая осуществляла предварительную проверку плана японской стороны по сбросу воды, входили в том числе и специалисты из КНР.

Ранее посольство Китая в Японии уже несколько раз заявляло, что китайских специалистов не приглашали к проверке ситуации после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1".

Доклад МАГАТЭ

4 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Китая, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова, России, США и Франции. Очистка воды на станции происходит при помощи многоуровневой системы ALPS.

Ситуация на АЭС

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, была дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в небольших объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом доводить путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

Позиция других стран

Ранее МИД КНР сообщал, что Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также подчеркивала, что Японии необходимо быть более открытой в прояснении вопросов, касающихся планов по сбросу в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Захарова выражала надежду на то, что Токио при необходимости предоставит доступ для проведения мониторинга радиационной обстановки в районах, где осуществляется сброс воды с АЭС "Фукусима-1".

Между тем власти Южной Кореи, которые на протяжении долгого времени выступали решительно против планов Японии по сбросу воды, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ. В Сеуле признали, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам, пообещав в то же время вести пристальный мониторинг ситуации.